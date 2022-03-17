Дети попадают под колеса. Подземный переход на Льва Толстого перегородили трубой

Во время ремонта теплосети перекрыли подземный переход на улице Льва Толстого. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ сообщил депутат Таалайбек Дайырбеков.

«Теперь школьники из «Верхнего Токольдоша» не могут безопасно ходить в школы № 66 и 53 в «Востоке-5». Уже были факты, когда дети попадали под колеса автомобилей. Один из них — со смертельным исходом. Из-за того, что заложили «подземку», теперь там вынуждены дежурить сотрудники ГУОБДД», — отметил он.

Депутат отметил, что никто не может ответить, кто принял решение о закрытии перехода. «Бишкектеплосеть говорит, что это было согласовано с мэрией, в свою очередь муниципалитет отвечает, что Бишкектеплосеть сама закрыла», — отметил он.

Председатель комиссии Рысбай Аматов добавил, что комиссия этот вопрос просто так не оставит, чтобы ответственные за такое решение ответили за него.

«За 30 лет не было построено ни одного подземного перехода. А тут взяли и просто закрыли подземный переход», — добавил он.