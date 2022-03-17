Семь лет за комментарий в соцсетях. Юристы о рисках статьи о возбуждении вражды

Эксперты Института Медиа Полиси отмечают, что санкция за возбуждение вражды, предусмотренная в Уголовном кодексе, от 5 до 10 лет, очень суровая. Об этом они заявили на круглом столе.

По словам юриста Акмата Алагушева, есть риск, что из меры воздействия, направленной на предупреждение правонарушений, эта статья превратится в инструмент подавления, чрезмерного, необоснованного ограничения свободы человека и гражданина.

«Предлагаемая санкция оставляет слишком широкие возможности для толкования судом и чрезмерное право на назначение наказания. Тюрьма же должна становиться решением проблемы только в самых крайних случаях, когда есть реальная общественная опасность наступления вредных последствий», — отметил Акмат Алагушев.

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С ним согласился юрист Нурбек Сыдыков. Он подчеркнул, за возбуждение вражды следует установить ответственность в рамках Кодекса о правонарушениях.

«Если человек привлекается впервые, можно ограничиться штрафом или общественными работами. Если же повторно и в течение года — уже наказывать уголовно, но снизить срок до трех лет, исключив слова «пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности гражданина», а также «унижение национального достоинства», — добавил юрист.

Нурбек Сыдыков отметил, что все эти предложения были отправлены в Генпрокуратуру. Экспертно-рабочая группа, как сообщили в ГП, учла эти замечания. В итоге наказание осталось в виде пяти лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч сомов.

«Но опасность в том, что могут наказывать за комментарии в соцсетях, расценив их как предварительный сговор. А это уже от пяти до семи лет», — пояснил Нурбек Сыдыков.