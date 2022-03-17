В ЮНИСЕФ рассказали, как разговаривать с детьми о вооруженных конфликтах

Специалисты Детского фонда ООН подготовили несколько советов о том, как поговорить с детьми о вооруженных конфликтах и поддержать их в эти тревожные времена. Об этом сообщают «Новости ООН».

В организации отмечают, что дети имеют право знать, что происходит в мире, но на взрослых лежит обязанность оберегать их психику.

Узнайте, что ребенок уже знает об этой теме и как он или она себя чувствует. Выберите безопасное место и время для разговора. Старайтесь не поднимать сложную тему перед сном.

Поток ужасающих изображений и заголовков может создать у детей ощущение, что кризис и хаос — повсюду. Важно успокоить, но не приуменьшать и не игнорировать их опасения. Заверьте, что все, что они чувствуют, — нормально. При разговоре используйте слова, которые дети понимают. Никаких сложных терминов. Помните и о языке тела.

Не иметь ответа на каждый вопрос — это нормально. Вы можете сказать, что вам нужно поискать его. Проверяйте информацию. Используйте веб-сайты авторитетных новостных или международных организаций. Детям важно знать, что люди помогают друг другу. Найдите такие истории. Например о том, как волонтеры помогают людям.

Заканчивайте разговор с осторожностью. Ребенок не должен остаться в состоянии стресса. Попробуйте оценить уровень его или ее беспокойства, наблюдая за языком тела (позы, голос, дыхание). Маленькие дети могут стать более навязчивыми, чем обычно, в то время как подростки могут отстраняться, проявлять сильное горе или гнев. Многие из этих реакций длятся недолго и являются нормальными реакциями на стрессовые события. Если эти реакции продолжаются в течение длительного периода времени, вашему ребенку может потребоваться помощь специалиста.

И последнее — берегите себя. Вы сможете лучше помогать своим детям тогда, когда сами справляетесь. Дети видят вашу реакцию на новости, поэтому им будет полезно знать, что вы спокойны и контролируете ситуацию. В случае необходимости обращайтесь за помощью.

Специалисты напоминают, что основные признаки депрессии, тревоги, эмоционального выгорания и других проблем с психическим здоровьем, которые требуют специального внимания в области психического здоровья, это: усталость и проблемы со сном, учащенное сердцебиение и дыхание, чувство опасности, изменение аппетита и потеря веса, безнадежность, постоянные головные и другие боли, а также проблемы с пищеварением, которые не имеют тенденции к улучшению.

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Распознавание этих признаков и обращение за медицинской или психологической поддержкой — это первый шаг, который поможет вам почувствовать себя лучше и даже предотвратить другие серьезные заболевания.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.