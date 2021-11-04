13:02
USD 84.77
EUR 98.21
RUB 1.19
Общество

Перепись населения в Кыргызстане пройдет с 25 марта по 3 апреля 2022 года

Кабинет министров определился с датой всеобщей переписи населения и жилищного фонда страны. Сроки ее проведения утверждены постановлением кабинета министров.

В отдаленных зонах республики перепись проведут в период с 23 апреля по 2 мая 2022 года. А на остальной территории страны — с 25 марта по 3 апреля 2022 года.

Переписи подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда. Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны.

В связи с проведением переписи до 31 декабря 2022 года приостановлен процесс переименования населенных пунктов и улиц.

Напомним, что всеобщая перепись населения должна была пройти в прошлом году. Но из-за вспышки коронавируса и локдауна ее перенесли не неопределенный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212629/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане девушки стали позже выходить замуж
Проживающие за границей больше года мигранты не войдут в численность населения
Более 320 миллионов сомов потратят на перепись населения Кыргызстана
Перепись населения Кыргызстана пройдет в сентябре в электронном формате
ГРС не знает точную численность населения Кыргызстана
Садыр Жапаров потребовал активизировать работы по цифровизации Нацстаткома
ЮНФПА профинансирует приобретение СИЗ для проведения переписи населения
Перепись населения и жилищного фонда перенесли на 2021 год
Депутат парламента предлагает провести перепись населения в 2021 году
Нацстатком: Никаких мероприятий по переписи населения пока не планируется
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
4 ноября, четверг
12:54
В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных
12:25
В Бишкеке шестерым выпускникам детских домов выдали муниципальные квартиры
12:10
В Бишкеке женщина упала с четвертого этажа
12:03
Заемщики не могут вернуть залог. В парламенте вновь критикуют Нацбанк
12:00
COVID-19. Станет ли вакцинация ежегодной?