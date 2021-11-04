Перепись населения в Кыргызстане пройдет с 25 марта по 3 апреля 2022 года

Кабинет министров определился с датой всеобщей переписи населения и жилищного фонда страны. Сроки ее проведения утверждены постановлением кабинета министров.

В отдаленных зонах республики перепись проведут в период с 23 апреля по 2 мая 2022 года. А на остальной территории страны — с 25 марта по 3 апреля 2022 года.

Переписи подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда. Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны.

В связи с проведением переписи до 31 декабря 2022 года приостановлен процесс переименования населенных пунктов и улиц.

Напомним, что всеобщая перепись населения должна была пройти в прошлом году. Но из-за вспышки коронавируса и локдауна ее перенесли не неопределенный срок.