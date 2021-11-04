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Общество

В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных

В Бишкеке открыли временные приюты для бездомных. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, временные приюты открыли с 1 ноября в Свердловском и Октябрьском районах.

Приют временного содержания Октябрьского района находится в микрорайоне № 12 по улице Токомбаева в здании комбината благоустройства. Он рассчитан на 80 человек. С приютом можно связаться по телефонам: 0312511938, 0559180218 — специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов.

В Свердловском районе временный приют для 40 постояльцев расположен на территории бывшего комбината благоустройства по адресу: улица Фере, 34а. Телефоны для справок: 0312360335, 0706168877 — главный специалист сектора социальных услуг района Эркин Мамаев.

На территории Первомайского района круглогодично функционирует муниципальное учреждение «Коломто» по адресу: проспект Жибек Жолу, 423, рассчитанное на 70 человек. Там предоставляются минимальные услуги: одноразовое горячее питание, ночлег, помывка, санитарная обработка, обеспечение вещами.

В мэрии отметили, что доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. «Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, пожалуйста, звоните: 102 (милиция) и 103 (скорая помощь)», — говорится в сообщении.

Обратившимся предоставляют одноразовое горячее питание. Для безопасности во всех столичных приютах всегда дежурит сотрудник РУВД, а врачи и медсестры центров семейной медицины систематически оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212627/
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