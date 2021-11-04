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Общество

В Бишкеке шестерым выпускникам детских домов выдали муниципальные квартиры

В Бишкеке шестерым выпускникам детских домов выдали муниципальные квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, ключи вручил мэр Айбек Джунушалиев.

Квартиры получили воспитанники Краснореченской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интерната Ю.Емельянов, Н.Джекшенов, сироты И.Байбосунов, К. Нукеш уулу, Ж.Эркинбекова и Б.Атанов.

В церемонии приняла участие и уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова. Она поблагодарила мэрию города за оказанную поддержку. Кроме того, принято решение о включении в состав общественных комиссий по жилищным вопросам представителей районных управлений социального развития муниципалитета как уполномоченного органа по защите прав детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212608/
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