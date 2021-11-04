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Общество

Снегопад в Бишкеке. В уборке улиц задействовано 37 единиц спецтехники

В уборке столичных улиц от снега задействовано 37 единиц спецтехники. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, городские службы вышли на очистку глубокой ночью. «С 02.00 сотрудники дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) МП «Тазалык» с привлечением 37 единиц спецтехники — 28 снегоуборочных машин на базе МАЗ, четырех универсальных машин УКМ, пяти мини-тракторов «Беларусь» — начали подсыпку улиц и дорог технической солью. К утру израсходовано 354 тонны соли», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что предприятия «Тазалык» и «Бишкекзеленхоз» максимально используют все имеющиеся в распоряжении средства для борьбы с обильным снегом. В штатном режиме по городу работают также 657 дворников.

Для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта на улицах и перекрестках работают сотрудники ГУВД Бишкека. Очистка улиц продолжается.

«По уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории можете отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии: 0554182185 или звонить по номерам 1840 и 1850 круглосуточно», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212592/
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