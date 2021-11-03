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Общество

Крупнейший фестиваль кофе состоится в Бишкеке 14 ноября

В Бишкеке 14 ноября состоится крупнейший фестиваль кофе Bishkek Coffee Fest 2.0 New Wave.

В 2017 году он уже заявил о себе как первое и единственное в Бишкеке мероприятие, объединяющее профессионалов кофейного мира и любителей этого напитка.

Фестиваль познакомит с новейшими трендами индустрии, особенностями кофеен и компаний, причастных к развитию культуры кофе в нашей стране.

Это разнообразие кофейных напитков и десертов в одном месте от отечественных производителей и компаний.

Организаторами являются команда BREW PLACE при поддержке Ассоциации бариста Бишкека.

Цели:

  • развитие кофейной культуры в КР;
  • масштабный марафон правильного кофе с участием всех партнеров;
  • заявить, что наш кофе и наши бариста имеют опыт и навыки не хуже, чем в других странах.

Гости фестиваля в шести различных зонах смогут увидеть разные методы приготовления кофе; попробовать классические и авторские напитки заведений со всего Бишкека; продегустировать кофе со всего мира; послушать семинары по завариванию зерен в домашних условиях, правильному их выбору; принять участие в конкурсах; приобрести что-то интересное домой; узнать, где в городе готовят действительно вкусный кофе по мировым стандартам.

Bishkek Coffee Fest 2.0 New Wave пройдет в ТРЦ Asia Mall 14 ноября с 13.00 до 21.00.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212430/
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