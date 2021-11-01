В ЦИК пожаловались на Алмамбета Шыкмаматова за нарушения правил агитации

В ЦИК поступила жалоба на кандидата партии «Ынтымак», бывшего министра инвестиций Алмамбета Шыкмаматова за нарушения правил агитации. Об этом сообщил заявитель, представитель партии «Социал-демократы» Таалайбек Усубалиев на своей странице Facebook.

По его словам, 24 октября, до начала агитации в эфире телеканала ОТРК был показан 25-минутный фильм «Наше село» с участием Алмамбета Шыкмаматова.

«В программе Алмамбет Шыкмаматов рассказывал о своем детстве, о проблемах села Кызарт и Жумгальского района. Он заявил, что знает все проблемы региона и пути их решения. Это была самореклама и агитация до начало официального старта агитации», — считает Таалайбек Усубалиев.

Заявитель отметил, что данный фильм был распространен через страницы в социальных сетях Алмамбета Шыкмаматова.