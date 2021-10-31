Еще несколько незаконных объектов демонтировано в Бишкеке

Столичное управление землепользования и строительства продолжает очищать улицы от незаконных объектов. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, в жилом массиве «Ак-Босого» демонтированы объекты, установленные на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов, — павильон на улице Профессора Зимы, 20-тонный контейнер на проспекте Чуй, там же демонтированы бесхозные объекты и объект облегченного типа, используемый как СТО на улице Орозбекова.

В результате разъяснительных работ инспекторы вернули горожанам муниципальную территорию в переулке Керченском. В добровольном порядке демонтированы 20-метровый забор и дом. В 12-м микрорайоне демонтирован павильон по продаже мяса, который возведен незаконно.