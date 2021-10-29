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Общество

Скончался писатель и драматург Мар Байджиев

Сегодня в Бишкеке на 86-м году жизни скончался известный писатель и драматург Мар Байджиев. Об этом в Twitter сообщил внук писателя Дастан.

из интернета
Фото из интернета

Мар Байджиев родился 23 марта 1935-го в Джалал-Абаде. Окончил русское отделение филологического факультета Кыргызского государственного университета (1960), Высшие сценарные курсы в Москве (1964). Редактор хроники, старший редактор по игровым фильмам студии «Кыргызфильм» (1961-1962), заместитель начальника управления по делам искусств, главный редактор репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры (с 1964 года), собственный корреспондент «Литературной газеты» по Кыргызстану (1971-1975).

В 1990-1995 годах — депутат Жогорку Кенеша.

Драматургом создан ряд пьес, с успехом поставленных на сценах театров Москвы, Ленинграда, вошедших в репертуар театров России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Украины, Молдавии, Узбекистана, Казахстана и других стран, которые также ставились на сценах Германии, Польши, Чехословакии, Румынии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Швеции, Канады, Коста-Рики, Монголии.

По его сценариям сняты киноленты. Самая известная — «Потомок белого барса» режиссера Толомуша Океева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212200/
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