В столице могут ввести мораторий на подключение к сетям Бишкектеплоэнерго. Проект постановления Бишкекского городского кенеша представили на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании мэрии, предлагается ограничить выдачу технических условий строительным организациям, строящим многоквартирные жилые дома.

В муниципалитете отметили, что на основании временного порядка предоставления субсидий теплоснабжающим предприятиям из бюджета покрывают разницу между себестоимостью тепловой энергии и тарифом.

«В связи с постоянным расширением жилищного фонда Бишкека, его подключением к тепловым сетям предполагается увеличение числа абонентов. Размеры субсидирования тарифов тепловой энергии для населения увеличиваются соразмерно количеству вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов», — отмечено в документе.

При этом тариф на тепловую энергию установлен в размере 1 тысячи 134,76 сома за гигокаллорию, в то время как для бюджетных, промышленных и прочих потребителей — 4 тысячи 440,99 сома за гигокаллорию. «Таким образом, разница тарифов является суммой субсидирования и составляет 3 тысячи 306,23 сома за гигокаллорию», — отмечается в документе.

В 2020 году на субсидии потратили 510,6 миллиона сомов, в этом предполагается потратить 584,2 миллиона сомов.

«Увеличение происходит из-за разницы тарифов на энергоносители (газ, электроэнергия, уголь и вода), так как подключения новых абонентов не производилось», — отмечает мэрия.

В 2019-2021 годы за получением технических условий на подключение к инженерным сетям теплоснабжения для многоэтажных жилых домов обратились около 20 строительных компаний. В случае выдачи им технических условий размер субсидии увеличится на 76,6 миллиона сомов и составит примерно 660,8 миллиона сомов.