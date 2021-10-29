Лишение ОТРК статуса общественного телеканала. Мнение медиаэкспертов

Медиасообщество выступило с заявлением, в котором просит Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и кабинет министров отозвать законопроект «О Кыргызской телерадиовещательной корпорации».

Основанием для беспокойства послужило то обстоятельство, что установленные демократические принципы в действующем законе полностью сводятся на нет. Проблемы же, указанные в справке-обосновании к проекту документа, никак не решаются.

Законопроектом предлагается исключить статус общественного телеканала ОТРК и утвердить статус национального государственного учреждения.

«Отмечаем, что важным аспектом международных стандартов по регулированию телерадиовещания является установление принципов функционирования общественного телерадиовещания. ЮНЕСКО неоднократно подчеркивало необходимость в плюрализме и независимости общественного вещания», — говорится в заявлении медиаэкспертов.

Правозащитники напомнили, что результатом получения ОТРК статуса «общественный телеканал» является увеличение помощи Кыргызстану в области демократических реформ как со стороны Евросоюза, так и международных организаций.

Международные стандарты, к достижению которых Кыргызская Республика взяла на себя обязательство, устанавливают необходимость функционирования общественных телеканалов, а проектом документа предлагается возвратиться к прежним нормам законодательства, которые были в начале 90-х годов и существовали до 2010-го.

Проектом закона также предлагается исключить наблюдательный совет ОТРК. В действующем документе наблюдательный совет является органом управления корпорации.

Эксперты признают, что на сегодня ОТРК так и не стала де-факто общественным каналом, и это больше говорит об отсутствии политической воли руководства страны, продолжающего вмешиваться в редакционную политику телеканала.

Именно поэтому, по их мнению, в действующий закон об ОТРК нужны поправки, обеспечивающие защиту от политической предвзятости и соответствующее финансирование для гарантии независимости общественного вещателя.