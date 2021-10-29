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Общество

Виноваты граждане. Мэрия Бишкека ответила на жалобу о мусоре на улице Московской

На улице Московской в Бишкеке мусорные баки установить невозможно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, устанавливать мусорные контейнеры там нельзя. Все дома и организации обслуживаются внутри дворов.

«Сами жители оставляют мусор на обочине дороги. МП «Тазалык» вывозит мусор по этому адресу по три раза в день. Подали заявку на установку камеры видеонаблюдения для принятия мер в отношении недобросовестных граждан», — говорится в сообщении.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что на улице Московской в столице мусор оставляют возле проезжей части.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212106/
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