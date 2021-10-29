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Общество

Кыргызстан стал популярным туристическим направлением для кувейтцев

Кыргызстан превратился в новое узнаваемое туристическое направление для кувейтцев. Об этом сообщил президент Генерального управления гражданской авиации Кувейта шейх Абдалла Али Аль-Абдалла Аль-Салем Аль Сабах на встрече с кыргызским послом Азаматом Карагуловым.

Согласно информации МИД, посол поблагодарил шейха за включение Кыргызстана в список стран, в которые разрешены полеты, и за содействие в открытии прямых авиарейсов из Эль-Кувейта в Бишкек и Ош.

Абдалла Али Аль-Салем Аль Сабах заявил, что рассматривает Кыргызстан в качестве дружеского государства, а также о намерениях запустить полеты Kuwait Airways по мере увеличения пассажиропотока в перспективе. Он также согласился с мнением о том, что в этом году КР превратилась в новое узнаваемое туристическое направление для кувейтцев, заверив в готовности межведомственного сотрудничества и далее содействовать развитию взаимодействия в сфере гражданской авиации и туризма между двумя государствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212092/
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