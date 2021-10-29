13:04
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество

Большинство кыргызстанцев озабочены высокими ценами и прожиточным уровнем

Подавляющее большинство кыргызстанцев озабочены высокими ценами и прожиточным уровнем. Таковы итоги проведенного Международным республиканским институтом (IRI) социологического исследования.

65 процентов респондентов, отвечая на вопрос, какие проблемы на сегодняшний день являются самыми серьезными для нашей страны, назвали высокие цены и прожиточный уровень.

57 процентов участников опроса считают проблемой безработицу.

Еще 52 процента опрошенных назвали коррупцию как самую серьезную проблему.

49 процентов респондентов назвали таковой коронавирус, а 24 процента — бедность.

Нет никаких проблем у 1 процента участников исследования.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212089/
просмотров: 460
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте нужны образованные и грамотные. Итоги социологического исследования
28 процентов опрошенных считают, что коронавирус — это очень серьезно
Только 8 процентов опрошенных кыргызстанцев считают работу ЦИК эффективной
Рейтинг Садыра Жапарова немного подрос. Исследование
#Простофакты. Безработица или тысячи рабочих мест: кто подвел Садыра Жапарова?
Президент подписал указ об Антикоррупционном совете. Кто в него вошел
Президент отчитался о борьбе с коррупцией и возмещении государству ущерба
Мы знаем, как живут ваши дети. Садыр Жапаров обратился к коррупционерам
О фактах коррупции в мэрии Бишкека можно пожаловаться на номер горячей линии
Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
12:58
Акылбек Жапаров рассказал делегации Турции о добыче золота в Кыргызстане Акылбек Жапаров рассказал делегации Турции о добыче зол...
12:52
Жители жилмассива «Ак-Ордо» вышли на митинг к Дому правительства
12:42
В Бишкеке произошла авария с автобусом. На место выехали пять скорых
12:42
Половина населения Кыргызстана оценивает отношения с Россией как хорошие
12:25
COVID-19. Департамент госсанэпиднадзора открыл новый пункт ПЦР-тестирования