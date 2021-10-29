Подавляющее большинство кыргызстанцев озабочены высокими ценами и прожиточным уровнем. Таковы итоги проведенного Международным республиканским институтом (IRI) социологического исследования.

65 процентов респондентов, отвечая на вопрос, какие проблемы на сегодняшний день являются самыми серьезными для нашей страны, назвали высокие цены и прожиточный уровень.

57 процентов участников опроса считают проблемой безработицу.

Еще 52 процента опрошенных назвали коррупцию как самую серьезную проблему.

49 процентов респондентов назвали таковой коронавирус, а 24 процента — бедность.

Нет никаких проблем у 1 процента участников исследования.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.