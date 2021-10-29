В Кыргызстане только 8 процентов удовлетворены борьбой с коронавирусом

В Кыргызстане только 8 процентов опрошенных удовлетворены действиями правительства по борьбе с коронавирусом. Такие данные приведены в исследовании Международного республиканского института (IRI).

46 процентов удовлетворены частично и 25 процентам не нравится, как власти противодействуют распространению вируса. 16 процентов — не удовлетворены вовсе.

Исследование проводилось с 11 по 26 сентября 2021 года методом интервью через мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий. Выборка составляет n=1 тысяча 209 жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше.