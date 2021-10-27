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Общество

В Кыргызстане открыли первый государственный инновационный центр

В Кыргызстане открыли первый государственный инновационный центр. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызпатента.

«Создание такого инфраструктурного компонента гармонично вписывается в наше концептуальное видение инновационной экосистемы страны. Это первый шаг. И нам нельзя останавливаться на достигнутом. Инновационная инфраструктура не должна ограничиваться столицей. Предлагаю к 2024 году создать аналогичные инновационные центры во всех областях. Выражаю уверенность, что коллектив Кыргызпатента справится с этой задачей», — отметил на церемонии открытия заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он добавил, что в инновационном центре могут проходить и тематические заседания кабмина.

Инновационный центр создан на базе Государственной патентно-технической библиотеки при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент). Для этого бумажный фонд библиотеки был оцифрован, а пользователям дан онлайн-доступ к фондам и патентной литературе. Высвободившиеся помещения библиотеки переоборудованы под компоненты центра: 

  • Fablab — производственная лаборатория для изготовления прототипов и проверки идей;
  • Youth iLab — детская лаборатория;
  • коворкинг-зона;
  • конференц-зал с современным оборудованием;
  • комнаты для встреч;
  • патентно-технический фонд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211834/
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