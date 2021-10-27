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Общество

В Кыргызстане разрабатывают стратегию безопасности дорожного движения

В Кыргызстане разрабатывают стратегию безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Сыдыгалиев.

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По его словам, проект находится на общественном обсуждении, стратегию направили в кабинет министров. После утверждения ее направят в заинтересованные госорганы для согласования.

«ГУОБДД является инициатором стратегии. В работе также будут задействованы Минтранс, Минцифры, МЧС, Минздрав, Минобрнауки и органы местного самоуправления. Все вместе будут вести работу по недопущению тяжких последствий ДТП в стране. Одна из приоритетных задач — сохранение здоровья и жизни граждан. Думаю, что мы сможем снизить аварийность на дорогах», — рассказал он.

Манас Сыдыгалиев не смог сказать, сколько денег потребуется на реализацию стратегии. Однако не исключен вариант, что помогать в этом будут и международные организации (доноры).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211778/
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