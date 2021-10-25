Российские блогеры из проекта «Своим ходом» приехали в Кыргызстан

Известные российские блогеры из проекта «Своим ходом — Виталик и Лиза» приехали в Кыргызстан. Видео они публикуют в Stories своего официального аккаунта в Instagram.
Отметим, что на Instagram путешественников подписаны 420 тысяч пользователей, на YouTube-канал — 428 тысяч. Супруги ездят по миру уже 10 лет, посетили 70 стран, организовали больше 15 туров с подписчиками.
Ранее популярный российский блогер Ким Коршунов выпустил видеообзор, посвященный ценам на мобильные устройства и автомобили в Кыргызстане.