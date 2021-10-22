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Общество

Индекс WPS: Кыргызстан — самая опасная страна для женщин

Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index). Всего в нем собрано множество данных о положении женщин в 170 странах мира.

Индекс WPS публикуется Джорджтаунским институтом женщин, мира и безопасности и Центром по гендерным вопросам, миру и безопасности PRIO при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.

Лидерами индекса WPS стали Норвегия, Финляндия, Исландия, Дания и Люксембург. Самые опасные для женщин страны — это Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.

Среди стран Центральной Азии Кыргызстан занял самую низкую позицию в индексе WPS.

Самой же безопасной в регионе страной является Казахстан. Он занял 59-ю строчку, следом идет Туркменистан (60), Узбекистан оказался на 74-й позиции, а Таджикистан — на 85-й.

В отчете WPS отмечается, что тенденции индекса WPS показывают глобальное повышение статуса женщин замедлилось, а неравенство между странами увеличилось.

«В этом году мы стремились получить данные о том, как пандемия COVID-19 отразилась на безопасности женщин. Результаты огорчают. Глобальные темпы улучшения индекса WPS значительно снизились, при этом увеличиваются различия между странами. Это отражает усиление неравенства в статусе женщин, поскольку индексы стран на верхних позициях продолжают улучшаться, а на нижних — ухудшаться. Пандемия COVID-19 спровоцировала кризисы, усиливающие существующее неравенство», — сообщают авторы индекса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211313/
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