Удобные набережные и много парков. Каким видят Бишкек урбанисты и чиновники

Комфортные набережные, парки в каждом районе, небольшие водоемы — таким видят в будущем Бишкек урбанисты и экологи. Развитие зеленой и голубой инфраструктуры столицы обсудили активисты, горожане, а также представители муниципалитета, Бишкекглавархитектуры и горкенеша на очередной встрече диалоговой площадки «Шааркана».

Голубой и зеленый город

Руководитель лаборатории социальных инноваций Кыргызстана (АУЦА), доцент по городскому планированию Эмиль Насритдинов презентовал проект концепции «Кок Бишкек» по формированию экологического каркаса города, который объединит городские реки, каналы, зеленые насаждения и создаст комфортные пространства с пешеходными и велосипедными дорожками. По его словам, новое видение рек и их благоустройство и развитие поможет решить многие логистические и экологические проблемы города.

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«Мы часто говорим о зеленом городе, но забываем о том, что Бишкек не может быть таким без воды. Реки и каналы проходят через основные городские районы и через большие зеленые зоны. Они составляют целостную систему, которая способна объединить все основные типы городских пространств. Этот экопояс, вдоль которого будут проходить пешеходные и велосипедные пути, может стать основой для развития зеленой и голубой инфраструктуры города», — отметил он.

Авторы концепции отмечают, что важно не только обустраивать набережные, но и лоббировать экологический сток воды. И мэрия должна отстаивать интересы города, чтобы летом столица не засыхала. А для этого настаивать на пересмотре объемов воды, которые выделяются области и городу, а также уходят в другие страны.

Эмиль Насритдинов добавил, что реки и каналы важны не только как природный ресурс, они могут стать местами для отдыха, общения людей.

Наш опрос же показал, что около 34 процентов не бывают на реках и каналах, еще примерно треть — только раз-два в год. Эмиль Насритдинов

Он напомнил, что в советское время вдоль рек выдерживался 150-метровый коридор. И почти на всем протяжении обеих рек и БЧК инженеры создавали пешеходные пути. «После развала Советского Союза наступил бардак, и в 2000-х произошло сокращение этой полосы со 150 метров до 6-метрового расстояния от берега с обеих сторон. Но даже эта норма во многих местах не соблюдается и территории вдоль рек были захвачены либо частными застройками, либо складами, предприятиями», — сказал он.

По его мнению, необходимо реанимировать общественное пространство вдоль рек и БЧК, а также создать непрерывное пешеходно-велосипедное движение вдоль них. «Но для этого необходимо расчистить набережные от незаконной застройки, на сегодня захвачены около 30 процентов территорий вдоль рек», — добавил он.

Застолбить пустыри

По мнению эколога Дмитрия Ветошкина бишкекскому муниципалитету совместно с экспертами необходимо разработать перспективный план озеленения Бишкека с юридическим закреплением пустырей и потенциальных территорий для озеленения под парки и скверы.

Дмитрий Ветошкин отметил, что в 2015 году Бишкекглавархитектура в рамках концепции градостроительного развития разработала природный каркас города. «Это просто огромная работа. Светло-зеленым выделены зоны под потенциальное, будущее озеленение. Тогда в учреждении говорили, что если закрепить эти территории, то получится обеспечить норму на территории общего пользования до 11 квадратных метров на человека», — сказал он.

Однако это не было сделано. И уже сегодня участки, которые планировались под озеленение, ушли в частную собственность. И вместо парков появляются дома.

«Зеленый город — это безопасно и экономически выгодно в первую очередь. Зеленые насаждения дают хорошую экономическую выгоду городу: приближенность к парковым зонам увеличивает стоимость недвижимости до 20 процентов, снижаются затраты на энергосбережение и создаются условия для бизнеса на местах. Развивать зеленые насаждения социально выгодно, потому что, во-первых, это сохранение здоровья жителей, уровня стресса и повышение социального капитала. И, конечно же, экологические выгоды: формирование микроклимата, регуляция температуры, снижение шума и так далее», — отметил он.

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Но в то же время анализ ОФ «Инициатива «Арча» показал, что не все горожане обеспечены зелеными зонами. «В своде правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского типа говорится, что парки районного значения должны обеспечивать горожанам не менее 6 квадратных метров на пользователя. Другими словами, при проектировании микрорайона рассчитывается количество жителей, умножается на шесть. Такая территория должна быть озеленена», — отметил Дмитрий Ветошкин.

Но на деле парки, пустыри, скверы захватываются строителями, дома строятся без парковок и прилегающие зеленые территории превращаются в них. Дмитрий Ветошкин

Дмитрий Ветошкин добавил, что по ранее существовавшим СНиПам площадь парков общего пользования должна составлять не менее 21 квадратного метра. «В своде правил этот показатель снижен до 10 квадратных метров, но, когда мы делали исследование, увидели, что всего 3,5 квадратных метра территории общего пользования приходится на одного горожанина», — добавил Дмитрий Ветошкин.

Самая печальная ситуация в Ленинском районе. Озеленен всего 1 процент территории.

Затопить карьеры

Представитель Бишкекглавархитектуры Марат Жороев рассказал, что учреждение сотрудничает с активистами и уже разработало некоторые проекты, в том числе обустройства парков и скверов, набережных. Но все, как обычно, упирается в финансирование, поэтому работы проходят точечно и больше по инициативе самой Бишкекглавархитектуры.

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«Как ни горько осознавать, мы потеряли наши прибрежные зоны. В свое время не придали должного внимания нашим рекам в плане градостроительства. Они остались на задворках промышленных и жилых застроек. Сейчас начали работу, разрабатываем проекты. Надеюсь, совместно с активистами доведем ее до конца», — отметил он.

Марат Жороев также озвучил предложение, как можно быстрее решить проблему полива зеленых насаждений и нехватки воды в летнее время. Но оговорился, что пока это все на уровне идеи, которая требует тщательной проработки.

В южной части города есть несколько карьеров, их можно было бы затопить для забора воды. Марат Жороев

«Зимой она утекает, а ведь можно было ее собирать и летом использовать для полива. Но я пока не берусь делать прогнозы, насколько это технически реализуемо, надо все просчитывать. Но подобные примеры есть в мире. В Алматы, например, озеро Сайран. Такой же карьер. Но казахи превратили его в рекреационную зону, наполняют в летнее время, а зимой спускают», — сказал он.

И активисты, и представители городских структур озвучили немало идей, как вернуть Бишкеку славу зеленого города. Но будут ли они реализованы? Ведь пока деревья рубят ради строительства, а в реки выбрасывают мусор.