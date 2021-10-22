Ребенок на уроке захотел в туалет, учитель не пустил. Чиновники разбираются

В одной из школ Бишкека учитель не пустила ребенка в туалет во время урока, он намочил штаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова.

По ее словам, с начала учебного года в фонд поступает много звонков с просьбой о помощи. «Сегодня поступила жалоба, что в одной из школ Бишкека учитель не пустила ребенка в туалет во время урока. Теперь учитель оказывает давление на ученика и, соответственно, на маму — требует ребенка забрать из школы. Собираем кейсы с аналогичными случаями, будем разбирать их на уровне мэрии», — написала Назгуль Турдубекова.

В беседе с 24.kg она отметила, что фонд обратился за помощью в столичное управление образования. Сегодня чиновники приглашают на беседу представителей школы и родительницу.

«С директором тоже связались, она призналась, что не в курсе ситуации. С понедельника ребенок продолжит посещать уроки. Родители часто жалуются, что учителя могут быть нечувствительными к потребностям детей. А ведь есть физиологические особенности, нужно учитывать возраст учащихся», — подчеркнула Назгуль Турдубекова.