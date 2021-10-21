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Общество

В Бишкеке митингуют муниципальные парковщики. Требуют отставки директора

Возле мэрии Бишкека митингуют работники МП «Бишкекские парковки и стоянки».

Примерно 20 человек требуют, чтобы директор муниципального предприятия Талантбек Жамгырчиев ушел с должности. Митингующие заявляют, что он заставлял работать парковщиков по выходным, а выручку забирал себе.

На акцию вышли сотрудники предприятия, которые работают на Ошском рынке в районе улицы Бейшеналиевой.

«Талантбек Жамгырчиев не хозяйственник, не соответствует занимаемой должности. Многих из нас уволили и поставили своих людей», — говорят они.

Отметим, что Талантбек Жамгырчиев был депутатом Бишкекского городского кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211116/
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