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Общество

В Кыргызстане уровень занятости женщин составляет 42,4 процента

Эксперты Джорджтаунского института женщин, мира и безопасности провели исследование по защищенности прав женщин в разных странах мира. Отчет включает рейтинг 170 стран.  

Первую строчку занимает Норвегия. На последнем месте находится Афганистан. 

В отчете отражены данные и по Кыргызстану. Отмечается, что по сравнению с 2017 годом в КР выросла средняя продолжительность обучения девочек в школе.

Занятость женщин в различных сферах в КР составляет 42,4 процента. Доступ к финансированию в различных проектах у 38,9 процента женщин. 

Доля участия женщин в работе парламента снизилась до 17,1 процента по сравнению с 2017 годом. 

76,9 процента женщин в КР не подвергаются правовой дискриминации. 13 процентов женщин регулярно подвергаются семейному насилию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211000/
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