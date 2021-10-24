Негатив в интернете. Как оградить себя от нападок в соцсетях

Социальные сети окутали общество: люди всех возрастов проводят время за прокручиванием лент почти все свободное время, а некоторые и за завтраком, обедом и ужином. Даже на встречах с друзьями или коллегами редко кто не отвлекается на Facebook, Instagram или Twitter.

Но кроме полезного и позитивного контента в соцсетях можно натолкнуться на негатив и оскорбления. Как оградить себя от этих нападок, а также о так называемом кодексе поведения в социальных сетях 24.kg рассказала блогер и маркетолог из Казахстана Марина Шарипова.

Фото из личного архива. Марина Шарипова

Читайте по теме Фильтр контента и digital-detox. Как еще бороться с зависимостью от соцсетей

— Общение в соцсетях почти ничем не отличается от обычного — в общественном месте или на улице, но многие забывают об элементарных правилах хорошего тона и личной безопасности.

— Существует ли определенный стандарт поведения в социальных сетях?

— Единой нормы нет, нов последнее время все чаще стали говорить о digital-этикете. Понятно, что как вы ведете себя в жизни, так и нужно вести себя в Сети. Вы же не звоните человеку посреди ночи, чтобы узнать, например, о рабочем проекте. Не стоит делать этого и в интернете. Вы же не говорите проходящему мимо вас человеку, какая страшная на нем куртка. Не надо так поступать и в соцсетях, тем более если вашего мнения никто не спрашивает.

В Сети люди спрятаны за масками, их отделяют монитор компьютера или экран смартфона, поэтому некоторые считают, что можем писать все, что угодно, и не задумываются о последствиях. Марина Шарипова

Дурным тоном также считается дробить сообщения в мессенджерах. Любят некоторые писать по одному слову. Сначала отправляют: «здравствуйте», затем «как у вас дела?» и еще несколько сообщений, прежде чем перейдут к делу. Не нужно так делать. Пишите сразу в одном сообщении все, что хотите сказать.

С голосовыми сообщениями тоже не все однозначно: не все могут их прослушать — человек может быть занят, на работе, в окружении людей. Всегда вначале интересуйтесь текстовым сообщением, можно ли отправить аудиофайл, удобно ли человеку его прослушать. Не ленитесь писать.

— Как правильно продвигать свою страницу и что можно публиковать?

— Аудитория читает вас из-за того, что вы просто интересны для нее. Не из-за того, что вы правильный или хороший. Люди видят в вас что-то особенное, харизму. Нужно быть всего естественным и настоящим. Сегодня блогерство и ведение личной страницы в интернете стало настоящей работой. Существует много курсов по сторителлингу, драматургии, составлению красивого визуала ленты.

— Видео какого характера можно публиковать на свою страницу?

Думаю, что публиковать разрешено все, что не запрещено законом. Марина Шарипова

— В большей степени это зависит от направления страницы, как вы ее ведете, как себя позиционируете. Медиафайлы должны отвечать той тематике, на которую пишет автор.

Но помните, что из этических соображений и правил, не стоит снимать людей без их согласия. На свадьбах и других торжествах следует уточнять у гостей, можно ли опубликовать видео или фото, где запечатлены их лица. Здесь уже зависит от пользователя, насколько он соблюдает этические нормы поведения.

— Обязательно отвечать на каждый комментарий к своему посту?

— Необязательно. Ваша страница — ваши правила. Только вы решаете, какими они могут быть. Можете отвечать на все, общаться в комментариях, ставить реакции, но можно и промолчать.

Зачастую подписчики публичных персон считают, что блогер обязан терпеть все, словно он обслуживающий персонал. Но это не так. Быть милым со всеми хозяин страницы не обязан.

Существует термин «информационное обслуживание», когда ваш подписчик заставляет объяснять ему элементарные вещи. Человек просто ленится сам найти статью, почитать о своем вопросе в интернете или поискать ту же информацию на вашей странице. Часто бывает, что блогер пишет в посте все, но люди читают тексты плохо, не понимают смысл. Они не то что критически мыслить не способны, но и не способны прочитать сам текст.

— Стоит ли вступать в полемику с фейковыми пользователями, так называемыми троллями?

— Нет. Опять же, потому что на вашей странице вы решаете, с кем вступать в полемику, а кого игнорировать. У вас может быть полная диктатура в профайле. Если пишут негатив с фейковой страницы, то, скорее всего, человек завел профиль специально, чтобы не выдавать себя. Это трусость. Непрошеные советы никто не любит. Другое дело, если вы сами просите помощи и совета.

В целом критика должна быть конструктивной и уместной, направлена на то, чтобы не возвысить комментатора, а улучшить и помочь. Лично я блокирую фальшивые аккаунты, в полемику не вступаю.

Задача тролля — вывести из себя и колеи. Не тратьте энергию зря. Марина Шарипова

— Есть ли рекомендации по ведению социальных страниц в сетях, как взаимодействовать с аудиторией?

— Пользователи должны очень аккуратно говорить на определенные темы. Нельзя писать ложную и непроверенную информацию. Блогеры должен нести ответственность за то, что советуют. Но, к сожалению, они не придерживаются этих правил и рекламируют сомнительные схемы заработка, на которых люди теряют много денег.

Читайте по теме Как защитить себя от прослушки и слежки. Топ-10 советов от специалистов

Пользователи, распространяющие ложную информацию, зачастую не несут ответственности и продолжают это делать. Им нужно подключать критическое мышление или даже пользоваться услугами юриста — проверять всех, кто хочет прорекламировать свой продукт на странице.

Что касается критики в отношении вас, лучше всего сразу не отвечать, а остыть. Есть три критерия, на что воздействует критика: душа, эго, репутация. В первом случае вам должно быть абсолютно без разницы, если под вашей фотографией написали: «Ты весишь, как спичка». Но ты на самом деле знаешь, что это не так. Удар по эго — самое больное. Вы считаете себя умным, профессионалом. Но кто-то нашел ваше уязвимое место и опустил туда головой. Важно понять, вам обидно, потому что о вас думают не так, как вы сами хотите?

Помните, что всегда можно просто заблокировать комментатора.

В третьем случае (репутация) нужно дать ответ. Иначе ваши приятели, партнеры и коллеги могут поверить неправдивой информации. Подготовьте опровержение, сделайте заявление.

— Можно ли публиковать фотографии или видеоролики со сценами насилия в благих целях? Например, жертва ищет своего обидчика, а из доказательств есть лишь медиафайлы.

— Ни в коем случае нельзя показывать лица детей, которые стали жертвам преступления либо сами совершили правонарушение. Такое нужно пресекать. Очень часто видео с насильственными действиями выкладывают для большего охвата аудитории и популярности, хотят таким образом подействовать на эмоции своих подписчиков и читателей. Авторы, грубо говоря, наслаждаются этим. Люди так устроены, что все равно смотрят это. Нужно задуматься, понравилось ли вам самим, если видео о вас или ваших близких людей таким образом оказалось в интернете...

Лучше всего расписать событие и опубликовать текст в соцсетях. От неприемлемого фото- и видеоконтента лучше воздержаться.

— Нужно ли реагировать на угрозы в соцсетях?

— Обязательно. Делайте скриншоты угроз в ваш адрес, идите в милицию и пишите заявление. Не стоит спускать все на тормозах.