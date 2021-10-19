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Общество

Известные и не очень работы Асаналы Бейшенова представлены на выставке в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась персональная выставка, посвященная 80-летию народного художника КР Асаналы Бейшенова.

Поздравить с юбилеем народного художника Кыргызской Республики пришли друзья и коллеги, среди которых такие художники, как Алексей Каменский, Сабиджан Бабаджанов, Константин Шкурпела и другие, не менее почитаемые авторы.

Асаналы Бейшенов несомненно занимает достойное место в ряду мастеров кыргызской живописи.

На церемонии открытия он поблагодарил за то, каким художником стал, своих учителей и друзей. «Благодарен друзьям, с кем я работал, жил. Я и у них учился. Их творчество вдохновляло меня, — отметил юбиляр и с грустью добавил, — многих уже нет».

От старшего поколения он перешел и к младшему. «Я познакомился с талантливой молодежью. Это было открытие для меня. Есть талантливая молодежь! Есть надежда, что кыргызское изобразительное искусство не померкнет», — рассказал Асаналы Бейшенов.

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Асаналы Бейшенов работает в различных жанрах — портрет, пейзаж, натюрморт. Он активно участвует в многочисленных пленэрах, поездках по республике и за рубеж.

Его работы, которые узнаваемы по особой цветовой гамме, стали явлением в кыргызской живописи, их приобретают различные музеи и галереи.

На выставке гости могут за 100 сомов приобрести репродукции картин юбиляра. Пришедшим на открытие повезло больше — у них была возможность получить автограф художника.

Наиболее плодотворный период в творчестве Асаналы Бейшенова приходится на 1990-2000-е годы. В этот период созданы работы, показывающие его как одного из лучших мастеров славного поколения «шестидесятников». Это работы «Художник и модель», «Вакханалия», «Из прошлого», «Два возраста», «У водопоя», «Поединок», «Смута», «Кони», «Отдых», «Входящая» и другие, некоторые из них вы можете увидеть на выставке.

Продлится она до 4 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210882/
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