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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Заключенный колонии № 1 зашил себе рот в знак протеста. Его перевели в санчасть

Заключенный исправительной колонии № 1 в селе Молдовановка Арзыбек Юлдашев зашил себе рот в знак протеста против пыток. Информацию 24.kg подтвердил правозащитник Камиль Рузиев. 

По его словам, он передал сведения в Национальный центр по предупреждению пыток. В организации отметили, что приняли заявку к рассмотрению и на днях навестят с инспекцией осужденного. 

Уточняется, что акцию он прекратил и его состояние оценивается как удовлетворительное. Сегодня его перевели в санчасть.

В ГСИН 24.kg обещали сообщить подробности инцидента позже. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210849/
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