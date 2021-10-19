Заключенный колонии № 1 зашил себе рот в знак протеста. Его перевели в санчасть

Заключенный исправительной колонии № 1 в селе Молдовановка Арзыбек Юлдашев зашил себе рот в знак протеста против пыток. Информацию 24.kg подтвердил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, он передал сведения в Национальный центр по предупреждению пыток. В организации отметили, что приняли заявку к рассмотрению и на днях навестят с инспекцией осужденного.

Уточняется, что акцию он прекратил и его состояние оценивается как удовлетворительное. Сегодня его перевели в санчасть.

В ГСИН 24.kg обещали сообщить подробности инцидента позже.