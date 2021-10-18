Вечер памяти оперного певца Эркина Касымова пройдет в Бишкеке

Вечер памяти оперного певца, народного артиста Кыргызстана, заслуженного артиста Казахстана, профессора Эркина Касымова, посвященный 80-летию со дня рождения, состоится 23 октября в Кыргызском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщили в театре.

В исполнении ведущих солистов оперы прозвучат произведения мировой оперной классики, романсы, советские песни, сочинения Эркина Касымова.

Дирижер — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Вход свободный.

Фото Театра оперы и балета. Эркин Касымов

Эркин Касымов родился 22 июня 1941 года в селе Орок Кызыл-Аскерского района. Выдающийся певец современности, народный артист Кыргызской Республики, заслуженный артист Республики Казахстан.

В его оперном репертуаре более 60 партий. Редко кому из вокалистов удавалось воплотить на сцене такое количество разноплановых образов. Баритон, редкий по красоте и силе выразительности, восхищал своей мощью, широтой диапазона, пластичностью, экспрессивностью.

Известен Эркин Касымов и как композитор, он написал песни и хоры на стихи известных поэтов.

Находясь на посту начальника Главного управления искусства, образования, науки и культуры, внес весомый вклад в дело развития культуры Кыргызстана.

Будучи профессором Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, подготовил немало талантливых и известных артистов, работающих в республике и за рубежом.

Умер 8 марта 2010-го.