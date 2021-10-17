Скончалась известная поэтесса Майрамкан Абылкасымова

В возрасте 85 лет после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни народный поэт Кыргызской Республики, лауреат Всесоюзной премии Ленинского комсомола, известная поэтесса, член Союза писателей КР Майрамкан Абылкасымова.

Фото Народный поэт КР Майрамкан Абылкасымова

Майрамкан Абылкасымова родилась 7 ноября 1936 года в селе Алмалуу Кеминского района Чуйской области.

В 1950-м после окончания сельской семилетней школы поступила в педагогическое училище при Кыргызском женском учительском институте, в 1958 году окончила Кыргызский женский педагогический институт имени В.В.Маяковского (ныне Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева).

В 1958 — 1960 годы работала литературным сотрудником в Ошской областной газете «Ленин жолу» («Ленинский путь»).

1960-1962 — работала преподавателем в Ошском педагогическом институте.

В 1962 — 1970 годы работала в редакции литературно-художественного журнала «Ала-Тоо». В 1964-м была принята в Союз писателей СССР, а в 1970 году— в члены КПСС.

В 1970-1972-м являлась консультантом Союза писателей по Иссык-Кульской области. Затем вернулась в редакцию журнала «Ала-Тоо» и на протяжении 20 лет (с 1972 по 1992 год) заведовала отделом поэзии. Затем была редактором еженедельной газеты «Асылзат».

Майрамкан Абылкасымова начала публиковаться в 1952-м. Дебютным был поэтический сборник «Кичинекей досторго» («Маленьким друзьям»), вышедший в 1961 году.

За поэму «Эстелик сүйлөйт» («Говорит памятник») и сборник «Ишеним дайым жүрөктө» («Веру в сердце храню») в 1970 году была удостоена Всесоюзной премии Ленинского комсомола.

В 1980-м ей было присвоено звание «Народный поэт Киргизской ССР». В 1984 году сборник стихотворений «Гүлдөр суу сурайт» («Цветы просят воды») был отмечен Государственной премией Киргизской ССР имени Токтогула.

Многие ее произведения были переведены на русский, украинский, казахский, болгарский, монгольский, немецкий, польский, французский языки.

За огромный вклад в развитие культуры и искусства Кыргызстана Майрамкан Абылкасымова была удостоена Всесоюзной премии Ленинского комсомола (1970 год), ордена «Знак почета», Государственной премии Токтогула, ордена «Манас» III степени.

Редакция 24.kg выражает соболезнования журналисту Толкун Наматбаевой и всем ее близким и родным в связи с кончиной матери.