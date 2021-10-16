14:11
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество

Били и угрожали изнасиловать. В Узгене пенсионер обвинил милиционеров в пытках

Житель села Шералы Узгенского района 60-летний Ж.Э. обратился в региональное представительство Наццентра по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Пенсионер и инвалид II группы, участник боевых действий в Афганистане рассказал о неправомерных действиях сотрудников РОВД Узгенского района.

По словам пожилого мужчины, 5 октября его вызвали в милицию по подозрению в избиении до смерти соседа.

«В отделение милиции мы приехали с женой. Там нас ждали несколько оперативников. Вместе с ними и участковым мы вернулись домой, где без предъявления документов милиционеры провели обыск. Ничего подозрительного не нашли. После этого меня вновь увезли в РОВД и завели в кабинет на первом этаже», — пишет в своем заявлении потерпевший.

Далее по приказу сотрудников милиции он написал объяснительную. Но пенсионера заставили переписать ее, стали бить по лицу, нецензурно выражаться.

Задержанного заставили переписывать объяснительную 15 раз.

Наццентр по предупреждению пыток

«Когда меня начали бить, я спросил: «За что вы меня бьете? Мне 60 лет. Перестаньте». Но эти люди не остановились. Они били в область печени, по ногам и голове, требуя, чтобы я сознался в убийстве соседа. Потом один из них принес дубинку и презерватив и пригрозил сексуальным насилием. С меня сняли штаны. Я сидел на полу, плакал и просил это прекратить», — цитирует пенсионера Наццентр.

По утверждению Ж.Э., один из оперативников потребовал за прекращение уголовного дела оформить на него машину, которая стояла у ворот дома.

«Я сказал, что авто принадлежит моему сыну. И почему я вообще должен что-то отдавать, если не причастен к делу? В это время в кабинет зашел еще один сотрудник милиции. Он был пьян. Начал материться и плевать мне в рот водкой. Для меня, как для практикующего мусульманина, это было страшно. Так надо мной издевались до утра. Домой отпустили только 6 октября около 21.00», — говорится в заявлении 60-летнего жителя села Шералы.

Сотрудники регионального представительства Наццентра по предупреждению пыток обратились с заявлением в прокуратуру Ошской области в тот же день, когда от потерпевшего Ж.Э. поступила жалоба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210629/
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
Дело в отношении следователя, угрожавшего пистолетом правозащитнику, прекращено
Когда что-то заставляют делать против воли. Кыргызстанцы о том, что такое пытки
Больше половины кыргызстанцев считает, что пытки широко распространены
В поддержку Камиля Рузиева, помогающего жертвам пыток, объявлен сбор подписей
50 тысяч сомов жертве пыток. Верховный суд отклонил жалобу Минэкономфинансов
Больше всего о применении пыток слышали в Таласской области
В Кыргызстане 4 процента подвергавшихся пыткам — женщины
В Кыргызстане 60 процентов граждан считают, что пытки применяют милиционеры
35 процентов кыргызстанцев подвергаются пыткам во время допросов в милиции
Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области выявлены нарушения
Популярные новости
За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело За критику Садыра Жапарова. В отношении 21-летнего кыргызстанца возбудили дело
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь Девочке, которую изнасиловал отец, оказывается психологическая помощь
Подравшихся водителей маршрутки и&nbsp;троллейбуса в&nbsp;Бишкеке накажут Подравшихся водителей маршрутки и троллейбуса в Бишкеке накажут
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
16 октября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 16 октября. Сколько денег семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 16 октября. Сколько дене...
13:36
Били и угрожали изнасиловать. В Узгене пенсионер обвинил милиционеров в пытках
13:01
Кыргызстанец Александр Волкодав стал участником проекта «Голос» в России
12:43
Гражданин Узбекистана пытался незаконно пересечь границу по поддельному паспорту
12:37
Страшное ДТП в Таласской области. Погибли восемь человек