Били и угрожали изнасиловать. В Узгене пенсионер обвинил милиционеров в пытках

Житель села Шералы Узгенского района 60-летний Ж.Э. обратился в региональное представительство Наццентра по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Пенсионер и инвалид II группы, участник боевых действий в Афганистане рассказал о неправомерных действиях сотрудников РОВД Узгенского района.

По словам пожилого мужчины, 5 октября его вызвали в милицию по подозрению в избиении до смерти соседа.

«В отделение милиции мы приехали с женой. Там нас ждали несколько оперативников. Вместе с ними и участковым мы вернулись домой, где без предъявления документов милиционеры провели обыск. Ничего подозрительного не нашли. После этого меня вновь увезли в РОВД и завели в кабинет на первом этаже», — пишет в своем заявлении потерпевший.

Далее по приказу сотрудников милиции он написал объяснительную. Но пенсионера заставили переписать ее, стали бить по лицу, нецензурно выражаться.

Задержанного заставили переписывать объяснительную 15 раз. Наццентр по предупреждению пыток

«Когда меня начали бить, я спросил: «За что вы меня бьете? Мне 60 лет. Перестаньте». Но эти люди не остановились. Они били в область печени, по ногам и голове, требуя, чтобы я сознался в убийстве соседа. Потом один из них принес дубинку и презерватив и пригрозил сексуальным насилием. С меня сняли штаны. Я сидел на полу, плакал и просил это прекратить», — цитирует пенсионера Наццентр.

По утверждению Ж.Э., один из оперативников потребовал за прекращение уголовного дела оформить на него машину, которая стояла у ворот дома.

«Я сказал, что авто принадлежит моему сыну. И почему я вообще должен что-то отдавать, если не причастен к делу? В это время в кабинет зашел еще один сотрудник милиции. Он был пьян. Начал материться и плевать мне в рот водкой. Для меня, как для практикующего мусульманина, это было страшно. Так надо мной издевались до утра. Домой отпустили только 6 октября около 21.00», — говорится в заявлении 60-летнего жителя села Шералы.

Сотрудники регионального представительства Наццентра по предупреждению пыток обратились с заявлением в прокуратуру Ошской области в тот же день, когда от потерпевшего Ж.Э. поступила жалоба.