«Розовый» октябрь. В Минздраве напомнили, что надо знать о раке молочной железы

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин: по данным ВОЗ, за 2020 год зарегистрировано более 2,3 миллиона новых злокачественных опухолей. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.
По его данным, ВОЗ в 1993 году объявила октябрь месяцем борьбы с раком груди.
Розовая лента — международный символ, который призывает напомнить о важности своевременной диагностики самого распространенного среди женщин вида рака.
В ведомстве добавили, что рак молочной железы стоит на первом месте в структуре смертности по Кыргызстану. По данным Национального центра онкологии и гематологии, в 2020 году впервые диагноз «рак молочной железы» поставлен 626 женщинам, из них умерли в первый год после установления диагноза 122.
«Рак груди — это системное заболевание. Он не только разрушает ткани, непосредственно пораженные опухолью, но и разрушительно действует на весь организм в целом. Поэтому и симптомы могут быть связаны не только с пораженным органом, но и с общими симптомами в виде похудения, общей слабости», — отметили в ведомстве.
Нередки случаи, когда в начале заболевания опухоль никак не дает о себе знать. Поэтому большую ценность имеют инструментальные обследования, такие как маммография, УЗИ молочных желез или МРТ (в сложных случаях). Женщинам средних лет следует обследоваться регулярно.
Рак молочной железы — часто весьма агрессивная опухоль. Без лечения она быстро растет и распространяет метастазы — ответвления, которые поражают другие органы. Поэтому очень важно начинать лечение своевременно, а для этого необходимо выявить заболевание уже на ранней стадии.
Если вы обнаружили один или более из этих признаков, отметьте их и немедленно обратитесь к семейному врачу или медсестре по месту жительства:
- изменение размера или формы груди;
- шишка, плотный узел или утолщение в груди или подмышечной области;
- зудящая язвочка, покрытая корочками или высыпания на соске;
- впервые возникшая, непроходящая боль в одном участке;
- припухлость, повышение температуры, краснота или потемнение кожи.