«Розовый» октябрь. В Минздраве напомнили, что надо знать о раке молочной железы

Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин: по данным ВОЗ, за 2020 год зарегистрировано более 2,3 миллиона новых злокачественных опухолей. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, ВОЗ в 1993 году объявила октябрь месяцем борьбы с раком груди.

Розовая лента — международный символ, который призывает напомнить о важности своевременной диагностики самого распространенного среди женщин вида рака.

В ведомстве добавили, что рак молочной железы стоит на первом месте в структуре смертности по Кыргызстану. По данным Национального центра онкологии и гематологии, в 2020 году впервые диагноз «рак молочной железы» поставлен 626 женщинам, из них умерли в первый год после установления диагноза 122.

«Рак груди — это системное заболевание. Он не только разрушает ткани, непосредственно пораженные опухолью, но и разрушительно действует на весь организм в целом. Поэтому и симптомы могут быть связаны не только с пораженным органом, но и с общими симптомами в виде похудения, общей слабости», — отметили в ведомстве.

Нередки случаи, когда в начале заболевания опухоль никак не дает о себе знать. Поэтому большую ценность имеют инструментальные обследования, такие как маммография, УЗИ молочных желез или МРТ (в сложных случаях). Женщинам средних лет следует обследоваться регулярно.

Рак молочной железы — часто весьма агрессивная опухоль. Без лечения она быстро растет и распространяет метастазы — ответвления, которые поражают другие органы. Поэтому очень важно начинать лечение своевременно, а для этого необходимо выявить заболевание уже на ранней стадии.

Если вы обнаружили один или более из этих признаков, отметьте их и немедленно обратитесь к семейному врачу или медсестре по месту жительства: