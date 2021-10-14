Восемьдесят лет кино в лицах. В Бишкеке открылась уникальная выставка

К 80-летию отечественного кино в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась уникальная выставка «Бейне».

Шестьдесят художников представили более 100 работ, выполненных в разных техниках: графики, живописи, скульптуры и керамики. Авторы выразили таким образом свою любовь к кыргызскому кинематографу.

Почти все работы выставляются впервые и сделаны специально для этой экспозиции.

Гости увидели портреты любимых актеров и актрис, известных режиссеров и кинодеятелей Кыргызстана. Некоторые из них пришли на открытие.

Как всегда прекрасная Шайыр Касымалиева охотно позирует на фоне своего портрета, а желающих сфотографироваться с ней много. Возле своего изображения дает интервью не менее прекрасная Айтурган Темирова.

Режиссер Эрнест Абдыжапаров дает девушке автограф, актер Темирлан Сманбеков рассказывает истории со съемок, еще несколько известных не только для киноманов личностей общались друг с другом.

На экспозиции представлены и работы, связанные с самыми известными и любимыми картинами кыргызского кино: кадры с бекстейджа, образы, предметы, глядя на которые захотелось пересмотреть фильмы.

Сходите на выставку с детьми и обязательно расскажите им о «кыргызском чуде».

Посетить ее можно до 27 октября.