У Дома правительства митингуют дольщики стройкомпании «Алтын ырыскы»

У Дома правительства митингуют дольщики строительной компании «Алтын ырыскы».

На акцию протеста собралось около 20 человек. Они заявляют, что их обманули и просят привлечь к ответственности представителей стройкомпании.

«Мы просим принять меры в отношении Зумрад Шакировой и Максима Лобурца. Они обманули более 57 дольщиков на сумму больше $1 миллиона. Многие остались с детьми на улице. Нам некуда идти, решите наш вопрос. Суд изо дня в день затягивается. Зумрад не могут взять под стражу. Она нагло улыбается нам и говорит, то что всех купит. Передайте нам жилой комплекс, так как мы оплатили его строительство полностью», — отметил один из участников митинга Ильяс Усеналиев.

Другие участники попросили либо достроить дом и передать жильцам, либо вернуть деньги.

«У них «Хижина дяди Тома». Магазины по всему городу. Это все за деньги обманутых дольщиков», — заявила Чинара Гришина.