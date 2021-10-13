В Сузакском районе произошло массовое отравление. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, первые пациенты начали обращаться в ЦОВП района 11 октября.

«Всего за медицинской помощью обратились 66 человек, шестерых госпитализировали, трое из них — дети. Они находятся в удовлетворительном состоянии», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной отравления стало мясо, которое подавали на тое. «Взяты образцы, проводится исследование. По его итогам будет предоставлена информация», — отметили в ведомстве.