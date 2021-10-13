Закон не писан. Как в Бишкеке штрафовали пешеходов за нарушения ПДД

В Бишкеке прошел рейд «Пешеход» с участием курсантов автошкол столицы. Организовало мероприятие управление Патрульной службы милиции.

Сегодня на улицах города выявляли не только водителей-нарушителей, но и пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.

Взять с собой в рейд курсантов решили для профилактики. Чтобы они лучше понимали работу патрульных и сами учились не нарушать Правила дорожного движения.

Учеников с инспекторами распределили по разным перекресткам. Выставили пост и на центральной площади Ала-Тоо. Увидев большое количество милиционеров и журналистов с видеокамерами, водители и пешеходы сразу стали соблюдать ПДД: первые — пропускать граждан, вторые — переходить дорогу строго по зебре.

В течение 30 минут здесь не составили ни одного протокола.

Решили сменить локацию. Группа двинулась вдоль улицы Абдрахманова. На оживленных перекрестках то и дело встречались нарушители. В основном водители, припарковавшиеся не по правилам. Пройти мимо, хоть это и не было основной целью рейда, сотрудники УПСМ не смогли. На месте составили протоколы. В частности на 1 тысячу сомов оштрафовали водителя Honda, который оставил машину в неположенном месте.

Пока инспектор составляла протокол на водителя легковушки, несколько человек перебежали дорогу в неположенном месте (не на пешеходном переходе). Но их догонять не стали, выполнять несколько функций одновременно сотрудник УПСМ не в силах.

Граждан штрафуют на 1 тысячу сомов, а водителей, не пропустивших пешеходов, — на 3 тысячи.

По данным управления Патрульной службы милиции столицы, за два часа рейда водителей и пешеходов оштрафовали на 26 тысяч сомов по статьям 123 и 125 Кодекса о нарушениях.

Отметим, что с января по сентябрь 2021 года зарегистрировали 4 тысячи 33 нарушения со стороны пешеходов. В это число входят и велосипедисты.