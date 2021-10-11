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Общество

Экс-мэр Оша женил сына. Гостями были Камчыбек Ташиев и Райымбек Матраимов

Экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов женил сына Нурсултана. Видео с торжества на своей странице в Instagram опубликовал заместитель директора комбината благоустройства и зеленого хозяйства мэрии южной столицы Нурсултан Шакир уулу.

Свадебное мероприятие прошло в одном из ресторанов Бишкека. На кадрах, опубликованных Нурсултаном Шакир уулу, видно, как глава ГКНБ Камчыбек Ташиев произносит тост с пожеланиями счастья молодым.

«Уважаемый братик Таалай, уважаемые сваты! Всех поздравляю с сегодняшним вечером, сегодняшним тоем!» — говорит Камчыбек Ташиев.

Рядом с ним на сцене стоят бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, осужденный по коррупции, экс-спикер Ахматбек Келдибеков, генпрокурор Курманкул Зулушев, депутаты Улан Примов и Азамат Арапбаев.

Ведущим мероприятия был Санжар Мыкыев. На тое выступали Мирбек Атабеков, Нурлан Насип, Юлия Руцкая, Анжелика и другие.

Instagram
Фото Instagram. Публикация Анжелики Кайратовны

Напомним, что Таалайбек Сарыбашов идет на выборы депутатов парламента по списку партии «Ата Журт Кыргызстан». Под номером 5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210016/
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