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Общество
Сюжет: COVID-19

Новая партия вакцин AstraZeneca доставлена в Кыргызстан

Новая партия вакцин AstraZeneca доставлена в Кыргызстан. Об этом сообщается в микроблоге Twitter представительства Евросоюза в КР.

По его данным, Польша предоставила 55 тысяч 200 доз вакцины в рамках механизма гражданской поддержки Европейского союза (ЕС).

Зампосла Польши Томаш Коллат сказал, что предоставленные вакцины — продолжение помощи братскому кыргызскому народу. Он напомнил, что в разгар пандемии весной 2020 года группа польских врачей посетила Кыргызстан для обмена опытом и непосредственного лечения больных коронавирусом.

«Евросоюз и страны — участницы ЕС поддерживают Кыргызстан с самого начала пандемии. Были предоставлены медицинские изделия, средства индивидуальной защиты, оказана психологическая и консультационная помощь. После разработки вакцин был предоставлен доступ к ним через программу COVAX, в которую ЕС вложил 2,5 миллиарда евро. Борьба с пандемией требует всеобщих усилий и только вместе мы можем преодолеть эти непростые времена», — отметил посол Европейского союза Эдуард Ауэр.

Замминистра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов поблагодарил правительство Польши за предоставленную помощь и отметил, что полученный груз будет распределен по пунктам вакцинации сегодня же.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209959/
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