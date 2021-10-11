Минздрав купит 43 машины скорой помощи

Министерство здравоохранения и социального развития купит 43 машины скорой помощи. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство планирует приобрести технику класса В (для углубленного поддержания жизнедеятельности). На эти цели министерство заложило 167 миллионов 700 тысяч сомов. В стоимость входит и медицинское оборудование.

Ранее стало известно, что Евразийский банк развития выделяет грант — $3 миллиона. На эти средства МЗиСР планирует приобрести 40 машин скорой помощи и еще 70 — санитарных.