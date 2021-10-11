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Общество

Активисты начали сбор информации о проблемных тротуарах Бишкека

Городские активисты из инициативы PeshCom начали сбор информации о проблемных тротуарах Бишкека. Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook.

Отмечается, что активистам часто сообщают о создании на тротуарах парковок для машин, возведении на них пристроек или забора на время строительства. «Где-то тротуары разбиты и не ремонтировались целую вечность, а где-то их вообще нет. Мы не можем решить эти проблемы, но решили собрать в течение октября базу таких тротуаров и передать их соответствующим службам», — добавили в инициативе.

Горожан, которые знают о проблемных тротуарах, просят внести данные по ссылке. Необходимо описать проблемы, указать точный адрес и геолокацию в 2GIS, фото, а также свои контактные данные. При возникновении вопросов можно написать на WhatsApp 0555 969613.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209909/
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