Племянница президента Лазат Нуркожоева с размахом отметила 21-летие

Племянница президента Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева с размахом отметила свое 21-летие в отеле Novotel. О торжестве она сообщила на своей странице в Instagram.

На торжество были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. В частности группа Miyagi. Родственница Садыра Жапарова написала, что это был лучший год для нее.

Она сообщила, что самым ценным подарком для нее стал iPhone 13. Помимо этого, Лазат рассказала, что в прошлом году свое 20-летие отметила на площади Ала-Тоо в период октябрьских событий.

Напомним, ранее племянница президента стала победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан — 2020».