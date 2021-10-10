18:14
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Общество

Племянница президента Лазат Нуркожоева с размахом отметила 21-летие

Племянница президента Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева с размахом отметила свое 21-летие в отеле Novotel. О торжестве она сообщила на своей странице в Instagram.

На торжество были приглашены звезды российского шоу-бизнеса. В частности группа Miyagi. Родственница Садыра Жапарова написала, что это был лучший год для нее.

Она сообщила, что самым ценным подарком для нее стал iPhone 13. Помимо этого, Лазат рассказала, что в прошлом году свое 20-летие отметила на площади Ала-Тоо в период октябрьских событий.

 

Напомним, ранее племянница президента стала победительницей конкурса «Мисс Кыргызстан — 2020».

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209900/
просмотров: 9142
Версия для печати
Материалы по теме
Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к госнаграде
В Джети-Огузском районе открыли памятник Бирназару бию. Приехал Садыр Жапаров
Встреча Садыра Жапарова со спецпредставителями ЕС. О чем говорили
Садыр Жапаров поздравил спортсменок с победой на чемпионате мира по борьбе
Год октябрьским событиям в Кыргызстане: что это было? Опрос
Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днем рождения. О чем еще говорили
Октябрьские беспорядки, или Как Садыр Жапаров взял власть в Кыргызстане
События октября-2020. Садыр Жапаров подарил квартиру родителям погибшего парня
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Год октябрьским событиям. Кто и как пытался воспользоваться сменой власти
Популярные новости
COVID-19. В&nbsp;Бишкеке впервые с&nbsp;начала учебного года закрыли школу на&nbsp;карантин COVID-19. В Бишкеке впервые с начала учебного года закрыли школу на карантин
Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на&nbsp;учебу в&nbsp;США Американская келин Оливия Стивенс помогает кыргызстанцам поехать на учебу в США
Без отговорок. Мать шестерых детей в&nbsp;отдаленном селе открыла успешный бизнес Без отговорок. Мать шестерых детей в отдаленном селе открыла успешный бизнес
Прилетевших в&nbsp;Москву кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта Шереметьево Прилетевших в Москву кыргызстанцев не выпускают из аэропорта Шереметьево
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В ...
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь
17:55
В Бишкеке спецназ задержал мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления
17:52
Кыргызстан победил в международном арбитражном суде по делу MegaCom