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Общество

День работников агропромышленного комплекса Кыргызстана будет 20 октября

Председатель кабинета министров Кыргызстана подписал постановление об установлении профессионального праздника — Дня работников агропромышленного комплекса КР. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Кабинет министров, признавая важную роль работников агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности, учитывая просьбу Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, установил 20 октября ежегодно отмечать их профессиональный праздник.

Постановление правительства об установлении Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности признано утратившим силу.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности отмечался в Кыргызстане 15 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209847/
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