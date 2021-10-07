COVID-19. В Бишкеке впервые с начала учебного года закрыли школу на карантин

В Бишкеке на карантин впервые полностью закрыли школу. Информацию 24.kg подтвердила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

По ее словам, речь идет о школе-гимназии № 67. «Ранее в ней были зарегистрированы два случая заболевания среди учеников 11-го и 9-го классов. Сегодня диагноз подтвердился у одного из учителей. По алгоритму, если на один инкубационный период приходится три случая, то учебное заведение переходит на онлайн-обучение», — отметила она.

Виктория Мозгачева добавила, что на онлайн-обучение школа переходит с завтрашнего дня, чтобы не создавать очаг заражения.

По ее словам, в настоящее время всего в школах Бишкека закрыты на карантин 11 классов.