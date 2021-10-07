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Общество

В Кыргызстане стартует арт-фестиваль культурного развития

В Кыргызстане 9 октября стартует арт-фестиваль культурного развития «Микстура». Об этом сообщили организаторы.

Главная цель фестиваля — обратить внимание общества на проблему исчезновения разнообразия культур, возникшую в Кыргызстане за последнее десятилетие, и продвижение идеи сохранения многообразия искусства народов страны.

В течение трех месяцев в Бишкеке будут проведены 14 мероприятий: спектакли, музеи, диджей-сеты, выставки, открытые лекции, шоу и музыкальные перформансы.

«Я очень верю в силу искусства! Потому что оно, минуя мозг, все стереотипы и шаблоны, которые у нас в головах, бьет прямо в сердце через эмпатию. В этом плане искусство способно конструировать новую реальность. Научно доказано, что в странах, где развито искусство и культура, и где они доступны всем, у людей наблюдается более низкий порог агрессии», — отметила Алтын Капалова, которая представит на фестивале Музей феминистского искусства.

Организаторы выражают надежду, что фестиваль будет началом привлечения общественности к миру искусства и популяризации идеи сохранения и развития культурного многообразия в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209675/
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