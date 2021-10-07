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Общество

Из Казахстана в Кыргызстан возвращены двое детей, оставшихся без родителей

Из Казахстана в Кыргызстан репатриированы (возвращены) двое несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, возвращение организовано при содействии посольства КР в РК, МИД и Минздравсоцразвития. Оба ребенка в возрасте одного года находились в доме малютки Нур-Султана. Информации о родителях нет.

Теперь ведомство совместно с районными управлениями социального развития будет вести работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями. В случае такой невозможности будет рассматриваться вопрос о передаче на усыновление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209642/
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