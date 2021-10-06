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Общество
Сюжет: COVID-19

Медики не получили выплаты за работу в красной зоне за два месяца

Медики не получили выплаты за работу в красной зоне за два месяца. Об этом 24.kg сообщили врачи.

В пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования при Минздраве подтвердили информацию. По ее данным, не выплачены компенсации за август и сентябрь.

«Мы подготовили и передали все необходимые документы. Распоряжение о компенсационных выплатах находится на рассмотрении кабмина. После подписания его должен рассмотреть ЖК, и после этого мы начнем выплачивать. Надеемся, что во вторник-среду пойдут выплаты», — отметили в ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209434/
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