ЮНИСЕФ предупреждает об ухудшении психического здоровья детей из-за пандемии

Пандемия COVID-19 способна оказать крайне негативное воздействие на психическое здоровье детей и подростков, причем эффект может длиться многие годы и даже десятилетия. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНИСЕФ о положении детей в мире, сообщают «Новости ООН».

Согласно последним оценкам, как минимум один из семи подростков в мире в возрасте 10–19 лет страдает диагностированным психическим расстройством. Ежегодно почти 46 тысяч подростков кончают жизнь самоубийством; суицид входит в пятерку основных причин смерти в этой возрастной группе. Несмотря на это, указывают авторы доклада, расходы на обеспечение психического здоровья во всем мире не превышают 2 процентов национальных бюджетов здравоохранения.

Согласно результатам опроса детей и взрослых, проведенного специалистами ЮНИСЕФ и Института Гэллапа в 21 стране мира, в среднем каждый пятый опрошенный молодой человек в возрасте 15–24 лет чувствует эмоциональную подавленность или апатию.

Вызванное пандемией нарушение распорядка дня, отсутствие полноценного отдыха, беспокойство по поводу благополучия семьи вызывают у многих молодых людей такие чувства, как страх, гнев и беспокойство за свое будущее.

Онлайн-опрос, проведенный в Китае в начале 2020 года, показал, что около трети респондентов постоянно испытывают страх или тревогу. По данным последнего исследования Лондонской школы экономики, экономические потери из-за психических расстройств, ведущих к инвалидности или смерти среди молодежи, оцениваются почти в $390 миллиардов.

Авторы доклада призвали национальные правительства и частный сектор взять на себя обязательства по укреплению психического здоровья детей и подростков. Специалисты предлагают инвестировать в меры по защите психического здоровья детей и подростков во всех секторах, а не только в сфере здравоохранения.