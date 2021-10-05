Впервые! Российские актеры отправились в космос для съемок фильма «Вызов»

Российские режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетели на Международную космическую станцию (МКС), где они проведут съемки нового фильма. Прямой эфир взлета космического корабля показали на «Первом канале».

Госкомиссия одобрила кандидатуры кинематографиста и артистки, которые будут снимать на станции ленту «Вызов». Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».

«Вызов» — первый фильм в истории кинематографа, который будут снимать в космосе.