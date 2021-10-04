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Общество

Выставка стендовых моделей откроется в День гражданской авиации Кыргызстана

Фото организаторов. Выставка стендовых моделей-копий

В Мемориальном музее имени Фрунзе 7-10 октября пройдет выставка стендовых моделей-копий «Авиация в моделях». Об этом сообщил координатор выставки Руслан Гайдаров.

Организаторами выставки выступают Бишкекский клуб стендового моделизма, Станция юных техников Ленинского района Бишкека, Кыргызский государственный мемориальный музей имени Фрунзе.

Будут представлены модели самолетов и вертолетов всех типов, не имеющих военную регистрацию и использовавшихся для перевозки пассажиров, багажа, груза и почты; осуществления сельскохозяйственных мероприятий; оказания медицинской помощи населению; проведения научно-исследовательских работ; оказания помощи при стихийных бедствиях; спортивные, тренировочные и учебные.

Модели выполнены в масштабах 1:35, 1:48, 1:72, 1:144, 1:300, 1:400.

В выставке участвуют все желающие, без ограничений по возрасту, направлению моделизма и уровню исполнения работ.

День гражданской авиации Кыргызской Республики — профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 7 октября. Он учрежден в 1994 году в знак признания особой значимости гражданской авиации и ее вклада в развитие экономики и отраслей народного хозяйства страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209224/
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