10:03
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 43 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 783

В Кыргызстане за сутки выявили 43 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 26 случаев, Чуйской области — 4, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 783 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209133/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Коронавирусом болеют 1 тысяча 152 человека, 167 — в тяжелом состоянии
Четвертые сутки подряд в КР не регистрируют летальных случаев от коронавируса
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 179 человек, 168 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 60 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 740
За последние сутки летальных случаев от коронавируса не зарегистрировано
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
Коронавирусом болеют 1 тысяча 205 человек, 350 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
Медцентр заставляют сменить вывеску и&nbsp;написать на&nbsp;кыргызском языке Медцентр заставляют сменить вывеску и написать на кыргызском языке
&laquo;Электрические станции&raquo; закупают боевое оружие и&nbsp;патроны «Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны
Водитель маршрутки &#8470;&nbsp;203, вытолкнувший женщину с&nbsp;ребенком, уволен Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен
Бизнес
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет сеть 4G&nbsp;во&nbsp;всех регионах страны! Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!
4 октября, понедельник
09:42
Рефери из Кыргызстана судил финальный матч чемпионата мира по футзалу Рефери из Кыргызстана судил финальный матч чемпионата м...
09:34
В городе Ош милиция прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра
09:30
Пора на покой? Реакция соцсетей на проигрыш Антонины Шевченко
09:23
Выборы-2021. Еще одна партия отказалась от участия в гонке
09:20
На пост президента Кыргызского футбольного союза претендуют два человека